Günümüzün küreselleşen dünyasında, nitelikli insan kaynağının önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle turizm sektörü, dinamizmi ve geniş bir istihdam potansiyeli ile dikkat çekmekte.

Almanya, sunduğu fırsatlar ve gelişmiş turizm altyapısı ile Türkiye’deki nitelikli personeli kendine çekmekte. Bu noktada İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmış olan Job Gate Germany, Türkiye’de yaşayan ve Almanya'da çalışmak isteyen turizm sektörü profesyonelleri için büyük bir imkan sunmakta.

Almanya’nın turizm sektörü, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamakta ve bu bağlamda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden, Job Gate Germany gibi iş bulma platformları, profesyonellerin doğru yerlere ulaşmasına yardımcı olarak işverenlerle aralarında köprü kurmaktadır.

Turizm sektörü, sadece işletmeler açısından değil, aynı zamanda çalışanlar için de cazip fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Almanya’da yaşamayı arzulayan Türk turizm sektörü profesyonelleri, burada kendilerini geliştirme, kariyerlerini ilerletme ve uluslararası bir deneyim kazanma şansı bulacaklardır.

Konuyla ilgili Job Gate Germany Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Dipl.-Ing. Mahir Aydoğan şunları söyledi ; “Almanya'da doğdum ve büyüdüm, hem Alman kültürü, hem de Türk kültürü ile yetiştirildim. Üniversite eğitiminden sonra iş hayatına atıldım ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketim var, aynı zamanda farklı sektörlerde girişimlerimiz de bulunuyor. Almanya'nın yeniden inşa döneminde özellikle 1960'larda başlayan sınır ötesi işçi ihtiyacı, halen devam etmekte ve artık nitelikli personel ihtiyacına evrilmiş durumda. Özellikle son yıllarda hükümetin de açıkladığı yeni yasalar ile bu durum desteklenmekte. Ancak gözlemlerim doğrultusunda bu konuyla ilgili aracılık hizmeti veren birçok şirketin ortaya çıktığını ve Türkiye'deki nitelikli kişilere Almanya'da çalışmak için aracılık hizmeti vermeye çalıştıklarını ancak çok yüksek ve gereksiz ücretler talep ettiklerini, bazılarının bu süreci suistimal ederek insanları mağdur ettiklerini fark ettim. Buradan hareketle bu insan kaynağının Almanya'ya gelmesinin mali yükümlülüklerini insan kaynağına değil, personel ihtiyacı olan şirketlere yüklemenin daha doğru olacağını düşündüm ve bu şirketin temellerini atmaya karar verdim. Şu an sadece Turizm sektörü ile başladığımız bu çalışma da Türkiye'den çalışmak için başvuracak kişilerden hiç bir ücret talep etmiyoruz, onlardan istediğimiz tek şey kendilerini en iyi şekilde ifade ettikleri bir CV ve tecrübelerini kanıtlayan belgeleri ve en önemlisi 1 dakikalık kendilerini anlatan bir video çekerek web sitemiz aracılığı ile bize iletmeleri. Web sitemize girince fark edeceksiniz bizde hiçbir şekilde iş ilanı olmayacak, bizim çalışma şeklimiz şu şekilde olacak; bize gelecek başvuruları, irtibatta olduğumuz ve işbirliği yaptığımız yüzlerce şirket içerisinde, çok geniş bir yelpazedeki Hotel, Restaurant, Cafe, Turizm Şirketleri ve Seyahat Acenteleri gibi talepte bulunan Turizm sektörü işletmeleri ile paylaşıyor ve onlara en doğru insan kaynağını sunuyoruz ve her iki tarafta birbirini iş anlamında beğenirse, iş sözleşmelerini hazırlayıp, vize sürecini başlatmaları için adaya iletiyoruz. Ve tüm bu aşamalarda adaydan hiçbir gerekçe altında tek bir kuruş ücret talep etmiyoruz, tamamen ücretsiz. Aday işe başladığında işverenden bir kereliğine hizmet bedeli alıyoruz.

Bu bir ticari girişim gibi görünmesine rağmen asıl altında yatan sebep, insanlara güvenilir ve doğru bir süreç yönetimiyle Avrupa'da çalışabileceklerini göstermek, şimdilik sadece Turizm sektörü ile başladık, ancak ilerleyen süreçte diğer sektörleri de dâhil ederek geliştirmeyi planlıyoruz. Almanya'daki şirketler ve resmi kurumlarda bu şekilde organize ve şeffaf olan yapıyı destekleyeceklerini düşünüyorum” dedi.

Job Gate Germany’nin sunduğu fırsatların en önemli avantajı, iş arayan kişilerden hiçbir ücret talep etmemesidir. Bu durum, iş arayışında olan profesyonellerin kendilerini güvende hissetmelerine olanak tanır. Üstelik iş bulma sürecinin her aşaması boyunca profesyonel destek almak, adayların doğru pozisyonlara yerleşmeleri açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları alanındaki danışmanlar, adayların yeteneklerini ve beklentilerini dikkate alarak en uygun pozisyonları bulmak için çalışmaktadırlar. www.jobgategermany.com internet sitesinden yapılacak olan başvurular, Türkiye’deki turizm profesyonellerinin kendilerini geliştirmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve kariyerlerini ileri taşımalarına olanak tanımaktadır.

Almanya'daki turizm sektörü, Türk profesyoneller için önemli bir fırsatlar sunmaktadır. İnsan Kaynakları alanındaki yetkinliği ile öne çıkan Job Gate Germany, doğru iş fırsatlarını bulmak için ideal bir platform olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de yaşayan ve Almanya’da çalışmak isteyen turizm sektörü profesyonelleri, bu platformu kullanarak kariyer hedeflerine ulaşabilir, uluslararası deneyim kazanabilir ve kendilerine yeni bir yaşam kurabilirler. Eğer siz de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız, Job Gate Germany ile iletişime geçmekte tereddüt etmeyin.

Nitelikli insan kaynağının doğru yönlendirilmesi hem işverenler hem de çalışanlar için büyük bir kazanç sağlayacaktır. Unutmayın, fırsatlar ayağınıza kadar gelmişken, doğru adımları atarak geleceğinizi şekillendirebilirsiniz!