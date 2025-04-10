Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum temasları çerçevesinde Çorum Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Ali Çalgan ile bir araya gelen Bakan Tekin, Çorum’daki çalışmalar ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Bakan Tekin daha sonra Çorum Valiliği’nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye’nin son 20 yılda sınıf başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatistiklerinde dünya istatistiklerinin üzerinde bir rakama ulaştığına dikkat çekti.

Büyük bir sorumlulukla çalıştıklarını belirten Bakan Tekin, "Türkiye’de eğitim ve öğretimin fiziki ve teknolojik alt yapısıyla ilgili son 20 yılda yapılanlar taraflı, tarafsız herkes tarafından takdir ediliyor. Sadece içeride değil, uluslararası raporlarda da bu anlamda övgü dolu ifadelere yer veriliyor. Bundan 20 yıl önce Türkiye’deki derslik, öğretmen sayısı ve öğretmen ile derslik başına düşen öğrenci istatistiklerine baktığımızda 20 yıl içerisinde Bakanlığımızın yaptığı hizmetler uluslararası raporlarından övgüyle bahsedilen raporlar haline dönüşmüş durumda. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı işler doğası gereği toplumun tamamını ilgilendiriyor ve toplumun tamamının sorumluluk üstlenmesi gereken konular. Bu çerçevede baktığımızda biz de yoğun bir hayırsever desteğiyle çalışıyoruz. Bu fiziki altyapının geliştirilmesi konusunda bize destek olan hayırseverlerimize, yerel yönetimlerimize, meslek örgütlerine STK örgütlerine, mülki idare amirliklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bir seferberlik bilinciyle 20 yılda Türkiye’nin tamamında uluslararası göstergelerin üstünde bir rakama erişmemiz sağlandı. Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, kademelere göre farklılık göstermekle beraber 20’li rakamlarda. Bu çok önemli bir rakam. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısına baktığımızda, o da uluslararası göstergelerin üstünde. O noktada da çok önemli bir yerdeyiz. Çalışan öğretmenlerimizin yüzde 80’i son 20 yılda atanmış arkadaşlarımız. Bunların hepsi güzel şeyler. Aynı zamanda okullarımızın tamamı internet ağı, internet erişim hizmetine sahip durumda. Dersliklerimizin neredeyse tamamında etkileşimli tahtalarımız var. Etkileşimli tahtalarla beraber EBA dediğimiz dünyanın en büyük eğitim portalına çocuklarımız erişip nitelikli, dünyanın birçok noktasında kullanılan eğitim ve öğretim oranlarına, teknolojik araçların kullanımına sahip olmuş durumdalar. Tüm bu imkanların sunulmasına destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Çorum’daki Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarına değinen Bakan Tekin, "Çorum’da da Türkiye ortalamalarının üstünde bir ortam gördük. Temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 17. Bu çok iyi bir rakam Ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 17. Dolayısıyla bu Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında çok iyi bir rakam Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise ilkokul düzeyinde 16, ortaokul düzeyinde 11, ortaöğretim düzeyinde de 10. Bu da hem Türkiye ortalaması hem de genel geçer uluslararası istatistikler açısından önemli bir rakam" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS