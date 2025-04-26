Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de "Özel Röportaj"ın konuğu oldu. Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem sonrası yeniden gündeme gelen İstanbul'un beklenen büyük depreme karşı hazırlığı başta olmak üzere birçok merak edilen soruyu yanıtladı.

"TÜM TÜRKİYE'DE SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK BİR KAMPANYA YAPILACAK"

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili bir müjdeyi de duyurdu. Kurum, bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"YENİ BİR SOSYAL KONUT KAMPANYASI OLACAK"

"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım".

Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

"DAİRELERİ AZ HASAR ALMIŞ EV SAHİPLERİ DE 'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINA DAHİL EDİLECEK"

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına 6,2’lik deprem sonrası daireleri az hasar almış vatandaşların da dahil edeceğini de belirtti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla tespitimiz 101 az hasarlı binamız var. Arkadaşlarımız birkaç gün içinde bütün hasar tespitlerini tamamlayacak. Bunun ardından 6.2'lik depremdeki az hasarlı bina sahipleriyle irtibata geçilecek ve vatandaşlarımız isterlerse yarısı bizden kampanyasına dahil edilecek.

Bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili başkanlığımız var İstanbul'da. Buraya başvuru yapabilirler. ALO 181'i arayarak da Yarısı Bizden'e başvuru için bilgi alabilirler".