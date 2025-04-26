Çorum’da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet kaza yaptı, sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine kapalı alanda yapılan uygulama esnasında dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet kaza yaptı.

Kimliği tespit edilemeyen sürücü motosikleti bırakarak yaya halde olay yerinden uzaklaştı.

Plakasının sahte olduğu belirlenen motosiklete, sahte plaka, dur ikazına uymama, trafiğe kapalı alanda araç kullanma muayenesiz araç kullanmak ve ayna takmamaktan 56 bin 168 lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen motosiklet otoparka çekildi.