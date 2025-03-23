Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır’ın katılımıyla düzenlenen açılışta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevre bilincine dair mesajlar verildi.

Açıklamada, “Dünyamızın kaynakları sınırlıdır ve her geçen gün artan tüketim, doğaya büyük zarar vermektedir. Bu nedenle yeniden kullanım ve geri dönüşüm, sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşımaktadır. Yeniden kullanım, atık olarak gördüğümüz malzemelere yeni bir işlev kazandırarak onları çöpe gitmekten kurtarır. Geri dönüşüm ise atık malzemelerin işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesidir. Unutmayalım, küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır” denildi.

Açıklamada, ayrıca “Atıklar Çöp Değil, Gelecektir” sloganı ile sürdürülebilirlik vurgusu yapılırken, projede emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edildi.

Editör: HABER MERKEZİ