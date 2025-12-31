MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı koordinesinde yapılan ziyarete; Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Etem Alaf, MHP İl Genel Meclis Üyesi Duran Baysa ve Parti Sekreteri Mehmet Fenercioğlu katıldı. Ziyarette ilçede yürütülen projeler ve hizmetler hakkında Bahçeli’ye sunum yapıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Dere, “Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’ye çalışmalarımız hakkında bilgi verip hayır dualarını aldık. Nazik kabulleri ve Sungurlu’muza olan yakın ilgileri için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sungurlu heyeti aracılığıyla tüm ilçe halkına selamlarını gönderdi.

Muhabir: Haber Merkezi