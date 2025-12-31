Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Elvan Zorlu, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rıza Şehri Misafirhane ve Aşevi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti heyeti, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy ile bir araya gelerek, şehir adına önemli bir sosyal hizmet olan misafirhane ve aşevi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapılırken, Rıza Şehri Misafirhane ve Aşevi’nin ihtiyaç sahiplerine önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, bu anlamlı hizmetin Çorum’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ