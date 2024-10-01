Çorum Baharspor Kulübünde kuşak terfi sınavı yapıldı. Bu sınav sonunda yıl içerisinde Okul Sporlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Baharspor Kulübü Salonu'nda pazar günü yapılan kuşak sınavına Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Bahar Gençlikspor Başkanı Hasan Çalışkan, hakem Emrah Olaman ile sporcular ve velileri yoğun ilgi gösterdiler. Kuşak sınavında başarılı olan sporculara kuşak belgeleri verilirken 2024 yılı içerisinde yapılan Okullar arası Ferdi Türkiye Kick Boks, Muay Thai ve Bilek Güreşinde Türkiye derecesi yapan sporculara Baharspor Kulübü tarafından hediyeler verildi.

Baharspor Başkanı Hasan Çalışkan, hedeflerinin çok sporcu çalıştırmak başarılı sporcu yetiştirmek olduğunu belirterek bunuda aldıkları başarılar ile ortaya koyduklarını söyledi. Çalışkan, Başarı odaklı çalıştığımız için bir çok branşta Türkiye Şampiyonları ve milli takıma sporcular gönderiyoruz. Kulüp olarak gücümüz oranında bu başarılı sporcularımızı ödüllendirmek istedik. Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmayan Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve diğer tüm sporcu velilerine teşekkür ediyorum' dedi.



Editör: RIFAT KARA