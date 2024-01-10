Mustafa Ö. idaresindeki 68 EN 760 plakalı araç ile Gözde T.'nin kullandığı 19 AAG 041  plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin birleştiği kavşakta çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 19 AAG 041 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Senem C. ve  Burçin Ş., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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