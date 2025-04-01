Yeşilay 13. Bölge Koordinatörü Türker Ejder ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile birlikte Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı ağırladı.

Ziyarette Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar tarafından ülke genelinde ve Çorum'da yürütülen çalışmalar ile kimyasal, davranışsal bağımlılara ve ailelerine verilen hizmetler hakkında Bakan Memişoğlu’na bilgiler verildi.

Yeşilay Şube Başkanı Cengil, daha sonra Bakan Memişoğlu'na ziyaret anısına hediye takdim etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ülkemizin güzide kurumlarından Yeşilay'ı canı gönülden kutladığını belirterek bağımlılıkla mücadele konusunda gösterdikleri çaba ile verdikleri emeğin takdire şayan olduğunu da vurguladı.

Çocuklar ve gençlerin bizim geleceğimiz olduğunu söyleyen Memişoğlu; “Onları her türlü bağımlılıktan korumak hepimizin görevi. Bu mesuliyetle bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Madde ve sigara bağımlılığı konusunda Yeşilay’a teşekkür eden Memişoğlu; “Bu bağımlılıkla mücadelede en önemli hizmet erkanlarından bir tanesi. Ama şunu net ifade edeyim ki toplum bize yardım etmeli, sigara içmemeyi kendilerine telkin etmeli. Ben özellikle çocuklara, gençlere diyorum ki, eğer anne, babanız sigara içiyorsa 'Bu sağlığınıza zararlı, bunu içmeyin.' diyerek kendinizi küçük sağlıkçı ilan edin, diyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, Kovid-19 pandemisinden sonra internet ve davranış bağımlılıklarının da artmaya başladığına dikkat çekerek, toplumsal riskle hep beraber mücadele edileceğini, bununla ilgili 2024-2028 Eylem Planı'nın yayımlandığını kaydetti.

Ramazan ayının, oruç tutarak nefsi kuvvetlendirmek olduğunu belirten Memişoğlu, “Sigara içenlerin bayrama kadar bu nefisle beraber sigaralarını kontrol etmelerini istiyoruz. Nefislerini güçlendirdiler artık sigaraları bırakma zamanları. Herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK