Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın bayram öncesi semt pazarında esnafın tezgah önü ve arkasında farklı ürün satmasına tepki göstermesi ve onun ardından da Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca’nın da bu olaya tepki göstermesi üzerine semt pazarında bir esnaf domatesleri çöpe doldurmuştu.

Belediye Başkanı Aşgın da Arife Duası’nda yaptığı konuşmada hileli ürün satılmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek tepkisini göstermesinin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu pazarcıya ve malın sahibine cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Belediye Başkanı Aşgın’a tepki göstererek ürünlerini çöpe döken pazarcı ile ilgili Ticaret İl Müdürlüğü’nün harekete geçtiğini duyurdu. Mahmut Gürcan, pazarda ürünleri çöpe döken kişilere 1.4 milyon ile 17.2 milyon lira ceza kesileceği de açıklandı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “ Çorum’da bir pazarcının domatesleri tepki olarak vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine çöpe döktüğü görülmüş, kişi hakkında Çorum Ticaret il müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmışdır, incele neticesinde bu eylemin piyasada

-Darlık yaratmaya,

- Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya,

- Tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyet olarak değerlendirilebilecektir.

Bu halle ilgili kişiye ve malların gerçek sahibi "Z****" ünvanlı hal esnafınada inceleme başlatılmış olup her ikisinede ayrı ayrı 1.4 milyondan 17.2 milyon tl ye kadar ceza kesilecektir.

Ayrıca Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imhadan dolayı işlem yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakın uymayan kötü niyetli kişilerle mücadalemiz 365 gün 24 saat esasına göre devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Bakan Yardımcısı Gürcan’ın duyurusunun ardından Belediye Başkanı Aşgın da yeni bir paylaşımda bulunarak: “Çorumlunun hakkı bize emanet, yedirmeyiz. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun, emanetin öneminin farkındayız. İlk Encümen Toplantımızda biz de hak edene hakkını vereceğiz. Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Mahmut Gürcan'a ilgi ve alakaları için şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ