Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında toplandı. Gençleri ve gelecek nesilleri en başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda bağımlılıkla mücadelede gelinen nokta değerlendirilirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının bağımlılıkla mücadelede yeni stratejiler geliştirilmesinde daha etkili adımlar atılmasına vesile olacağına inandığını dile getiren Vali Dağlı, özellikle yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, onların desteği ve işbirliği ile bağımlılıkla mücadelede daha başarılı sonuçlar elde edileceğine dikkat çekti.

Tüm kurum ve kuruluşların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmelerinin gerekliliğini vurgulayan Vali Dağlı, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın, sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumların da geleceğini tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Dağlı, “Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelede, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve toplumun her kesiminin iş birliği ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurlardan birinin de eğitim olduğuna vurgu yapan Vali Dağlı, “Gençlerimize ve ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaparak, bağımlılığın zararlarını ve bu konuda nasıl korunabileceklerini anlatmalıyız. Okullarımızda ve diğer eğitim kurumlarımızda bu konuda düzenli seminerler ve etkinlikler düzenlemeliyiz. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin eğitimine de önem vermeliyiz. Onların bilgi ve becerilerini sürekli güncelleyerek, daha etkili müdahalelerde bulunmalarını sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünün de çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, ailelerin, çocuklarının davranışlarını yakından takip ederek, onlara destek olmalarını ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini, aile içi iletişimi güçlendirerek, çocuklarımızın ve gençlerimizin sorunlarını daha erken fark ederek onlara zamanında müdahale edebileceklerini sözlerine ekledi.

Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından İl Koordinasyon Kurulu üyesi kurumlar gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Toplantıda; bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak faaliyet, proje, etkinlik ve eğitim çalışmaları görüşülerek karara bağlandı.

Editör: HABER MERKEZİ