Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. 2024-2025 akademik öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Hitit Üniversitesi ve üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite içerisinde ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunun giderilmesi için kurumların yapılacakları çalışmalar görüşüldü.

Geleceğin teminatı olan gençlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirlerin tüm kurumlarımızla birlikte alındığını açıklayan Vali Dağlı, gençlerin barınma ve beslenme hizmetleriyle beraber ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, milli manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla “Kredi ve Yurtlar Akademi” faaliyetleri kapsamında eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri de gerçekleştirildiğini kaydetti.

KYK yurtlarına yerleştirme oranının yüzde 100 olduğunu ve hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağını belirten Vali Dağlı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ilk yerleştirmeleri Türkiye genelinde 1. sırada tamamladıklarını ifade etti.

Toplantıda, yurtların genel durumları, kapasite ve disiplin işlemleri, emniyet ve güvenlik gibi konularda ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumların ardından öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını ve huzurlu bir şekilde yurtlarda barınmalarını sağlamak, ihtiyaç ve taleplerini gidermek amacıyla Valilik koordinasyonunda kampüsler, yurtlar, üniversiteler, öğrencilerin genel olarak bulunduğu güzergâh ve alanlarda dâhil olmak üzere yapılan çalışmalar ve denetimler gözden geçirildi.

Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcıları Muhammed Gürbüz, Cengiz Nayman, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdür V. Hüseyin Şahin, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ