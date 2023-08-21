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Bahabey Caddesi’nin İçeridere Bağları’na yakın kesiminde, Belediye kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı. Bölgenin içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz şebekeleri yenilenip güçlendiriliyor.

Caddenin iki tarafının birden kazılması nedeniyle, İçeridere Bağları’na ulaşım ara yollardan sağlanıyor.

Bölge sakinleri, şebekelerin yenilenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirlerken, bağcılar da, yatırım için ulaşım sıkıntısına katlandıklarını, ama çalışmaların mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirilmesi ricasında bulunduklarını ifade ediyorlar.