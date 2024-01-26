Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve 1.Lig’e terfi maçları 22-26 Ocak tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Mehmet Can Töremiş, Mustafa Arkan, M.Mahmut Sert, Haşim Kılıç, Eyüp Koçak, Ceren Özdemir, Behiye Bodur ve Beren Aşkar’lı kadrosu ile mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Türkiye’de 12 kulüp arasına girerek Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Kulüp antrenörü Barış Boyar terfi maçlarının ardından yaptığı açıklamada, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.