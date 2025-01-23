Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan terfi lig müsabakaları Ankara’da yapıldı. Ülke genelinden 40 takımın katıldığı müsabakalarda Çorum’u kadınlar kategorisinde Yağmur Koçak, Miraç Turgut, Elif Kaya ve Banu Uluhan’lı, erkeklerde ise Furkan Alnıdelik, Engin Makineci, Kıvanç Gökgöz, Çağan Boyar, Musab Şerbetçi ve Engin Kağan Töremiş’li kadrosu ile Osmancık Barış Boyar Spor Kulübü temsil etti. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi grup maçlarında Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor, Ankara GSMSpor, Ahmet Kuruspor ve Genç Yıldızlarspor takımlarını mağlup ederek Gelişim Ligi’ne namağlup yükseldi.

Müsabakalar sonunda açıklama yapan Kulüp Başkanı Barış Boyar, azim, çalışma ve inançla gelen zaferde emeği olan antrenör ve sporcularını tebrik etti. Geçen yıl kıl payı kaçırdıkları Gelişim Ligi’ne bu kez namağlup yükseldikleri için gururlu olduklarını da ifade eden Boyar, “Mücadeleci ruh,azim ve disiplinleriyle bizleri gururlandıran sporcularımıza, emeği ve özverili davranışlarıyla olmazsa olmazımız Eren Murat Güngör hocamıza, çocuklarımıza verdikleri destek ve onlara gösterdikleri inançla velilerimize, sporcularımızın üzerinde emekleri olan ve destek sağlayan Vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Kaymakamımız Furkan Duman’a, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e,Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin’e ve Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’a şahsım ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. Bize inandığınız ve her zaman yanımızda olduğunuz için minnettarız” dedi.