Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlenen badminton turnuvasında heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda Badminton İl Temsilcisi Eren Murat Güngör gözetiminde gerçekleşen özel turnuvaya 40 sporcu katılım sağladı.

Minikler, küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik kızlar: 1.Buğlem Töremiş, 2.Zümra Yılmaz, 3.Derin Uysal.

Minik erkekler: 1.M.Fatih Uslu, 2.Altup Özüdoğru, 3.Furkan Eliağır ve Miraç Alp Eker.

Küçük kızlar: 1.Yağmur Koçak, 2.Işıl Banu Ulkuhan, 3.Emine Su Eliağır ve Eylül Serra Kütük.

Küçük erkekler: 1.Kıvanç Gökgöz, 2.A.Selim Turpoğlu, 3.Çağan Boyar ve Hasan Ege Şentürk.

Yıldız kızlar: 1.Aysu Tuana Zor, 2.Selen Çınar, 3.Elif Naz Uzun.

Yıldız erkekler: 1.Haşim Kağan Töremiş, 2.Engin Makineci, 3.Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından madalya ile ödüllendirildi.