Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Aksaray’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu sporculardan Muhammed Mahmut Sert, altın madalya kazandı.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi olan Muhammed Mahmut Sert, tek erkekler kategorisinde, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Antrenör Barış Bayar, Türkiye şampiyonu olan Sert’i tebrik ederken, desteklerinden dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Okul Müdürü Salih Tuncay’a teşekkür etti.