Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş şampiyonaya damga vurdu.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde, 51 ilden 137 kulübü temsilen 500’e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada fırtına gibi esen Mehmet Can Töremiş, tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Töremiş, çift erkeklerde de Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü’nden partneri Gökay Göl ile birlikte fırtınalar estirdi. Töremiş-Göl çifti karşılaştıkları tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, Töremiş böylece şampiyonayı iki altın madalya ile tamamlamış oldu.

EN TEKNİK SPORCU

Kazandığı çifte şampiyonlukla organizasyona damga vuran Mehmet Can Töremiş, şampiyona teknik komitesinin yaptığı değerlendirme sonucunda Türkiye şampiyonasının “en teknik sporcusu” seçilerek başarılarını taçlandırdı.

BÜYÜK BİR MOTİVASYON KAYNAĞI

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve alnı zamanda antrenörü Barış Boyar, Mehmet Can Töremiş’i elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederken, “Bu anlamlı ve önemli başarı, sadece spor kulübümüz ve ilçemiz için değil, aynı zamanda badminton sporuna gönül veren tüm gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Sporcumuz Mehmet Can Töremiş’i yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Onun bu büyük başarısında emeği geçen, her daim yanında olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailesine, sporcularımızın gelişimi için gece gündüz çalışan antrenörümüz Eren Murat Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Boyar, spora ve sporcularına her zaman destek oldukları gerekçesiyle AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.