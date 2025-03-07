Güreş il temsilciliği görevine eski milli sporcu ve halen U15 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini de yürüten Çorum Belediye Spor Kulübü antrenörü Bülent Tuzcu atandı. İl temsilciliği görevini bir süredir Levent Kaleli yapıyordu.

Çorum’un yeni güreş il temsilcisi İsmail Tuzcu, eski bir milli güreşçi. Yıllarca genç milli takımı da çalıştıran Bülent Tuzcu, yüksek lisans mezunu. Evli ve 3 çocuk babası olan 40 yaşındaki Bülent Tuzcu, Levent Kaleli’den il temsilciliği görevini devraldı.