Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 700 güreşçi katıldı.

Güreşlerin finalinde Ünal Karaman ile Yalçın Öncü karşılaştı. Öncü'yü mağlup eden Karaman, başpehlivan oldu. Recep Kara ve Abdullah Güngör ise üçüncülüğü paylaştı.

Başaltı kategorisinde mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Ömer Faruk Kalender tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başarırken, minik-2'de mücadele eden oğlu Enes Yasin Kalender de şampiyon olarak babasının izinden gitmeye devam etti.

Editör: RIFAT KARA