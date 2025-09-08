Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik politikalarının ve örgütlenme çalışmalarının ele alındığı Gençlik Çalıştayı’na CHP Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman da katıldı.

Çalıştay süresince farklı illerden gelen gençlik temsilcileriyle bir araya gelen Azman, gençliğin siyasetteki rolü, mücadele alanları ve örgütlenme süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştay kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla gerçekleşen 102. Yıl Maratonu’na katılan Kıvanç Azman, Cumhuriyetin değerlerine ve gençliğin mücadelesine vurgu yaptı.

Kıvanç Azman, etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gençliğin sorumluluğu çok büyük. Bizler örgütlü mücadelemizle hem geçmişin mirasına sahip çıkacağız hem de geleceği inşa edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte aynı coşkuyu paylaşmak bizlere güç verdi.”

Muhabir: SELDA FINDIK