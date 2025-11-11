19 Ocak 2026 tarihinde açılışının yapılacağının müjdesini veren Aşgın, “41 seçim projemiz arasında yer alan ve 3 ayrı yerde yapacağımız Gündüz Bakımevi projelerimizin ilkinin inşaatı Tekceviz Sokak üzerinde devam ediyor. Burası tamamlandığında Buharaevler, Ulukavak, Üçtutlar ve Karakeçili mahallelerimize hitap edecek. Bahçelievler Mahallesi’nde yapacağımız Gündüz Bakımevi’nin inşaatına ise 2026 yılı içerisinde başlayıp aynı yıl bitirmeyi planlıyoruz. Bir diğer Gündüz Bakımevini ise Mimar Sinan Mahallemizde, Gülabibey, Çepni ve Mimar Sinan Mahallemize hizmet verecek şekilde planlıyoruz.

İçerisinde çok amaçlı salonların, mutfakların ve ferah ve geniş sınıfların olacağı Gündüz Bakımevimiz 120 öğrenci kapasite ile hizmet verecek. Çorum'un pırlanta çocuklarına çok yakışacak. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getiriyor; 41 projemiz arasında yer alan gündüz bakımevlerimizin ilkini 19 Ocak'ta açıyoruz. Şehrimize, anne-babalarımıza ve yavrularımıza hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ