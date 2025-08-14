İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra bu kentte CMS Jant ve Makina A.Ş.’de çalışma hayatına atılan ve halen MAN Türkiye A.Ş. bünyesinde kariyerini sürdüren Makine Mühendisi Yiğit Mert Tekkeli ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra TUS’u kazanarak Türkiye’ye yerleşen ve halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Hayal Hacızade Abbasov, Anitta Otel’de yapılan görkemli bir törenle evlendi.

Bakü’de 12 Nisan 2025’te nişanlanan çiftin Çorum’daki nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Başkan Aşgın düğünde “iki devlet tek millet” vurgusuna atıf yaparak genç çifte Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye etti.

