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Çorum'da öğrenim gören Azerbaycanlı gençlerin de katıldığı programda konuşan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, “Bundan 3 yıl önce can Azerbaycan Karabağ’da destanlar yazdı. Kendi öz topraklarını işgalcilerden geri aldı.

Bu zaferde payı olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Bu vesileyle yine yakın zamanda şehit olan Çorum'da olduğu dönemde vakfımızın faaliyetlerine katılan, efendiliğiyle, karakteriyle bütün genç kardeşlerimize rol model olan Orucov Dağbeyi kardeşimize de rabbimden rahmet diliyorum. Biz kendisini hiç bir zaman unutmayacağız. Tabi zafer gününü kutlarken bir yandan da içimiz buruk. Filistin'de yaşanan olaylar hepimizi derinden yaralıyor. İnşallah dün nasıl Karabağ’da yanan istiklal ateşi o toprakları özüne kavuşturduysa yarın da Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacaktır” dedi.

Programdan sonra şehrin farklı yerlerinde şehitlerin ruhu için ikramlarda bulunuldu.