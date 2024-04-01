Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen milli maç ve seçim arası sona erdi. Son 4 maçından 10 puan çıkartarak play-off final bileti iddiasını güçlü şekilde sürdüren Ahlatcı Çorum FK, yarın 28.hafta maçında, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Ara öncesi, konuk ettiği Manisa FK’yı gol düellosunda 4-3 yenen Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçını da kazanarak hem son haftalardaki yükselişini, hem de play-off final bileti iddiasını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Serkan Özbalta tüm hesapları 3 puan üzerine yaptı.

Maç öncesi son antrenmanını bugün yapan ve Ankara’ya giderek karşılaşma saatini beklemeye başlayan Ahlatcı Çorum FK’da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ahlatcı Çorum FK’nın eski teknik direktörü Tahsin Tam’ın çalıştırdığı Ankara Keçiörengücü cephesinde de hedef mutlak galibiyet. Düşme korkusu hisseden Başkent ekibi, Çorum FK karşısında kazanarak hem 9 maçlık iç saha galibiyet özlemini dindirmek, hem te ateş hattından biraz daha uzaklaşmak istiyor.

45 puanla 4.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 32 puanlı 12.sıradaki Ankara Keçiörengücü arasında Aktepe Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçı Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ile İzmir bölgesinden Hüsnü Emre Çelimli yapacak. İstanbul bölgesinden Tolga Akbaba da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.