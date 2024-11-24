Anayasa Mahkemesi Üyesi, Şair ve Yazar hemşehrimiz Kenan Yaşar, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Kenan Yaşar’ın “Eğitimde şiirin imkânlarından faydalanma” konusunda bilgilerini paylaştığı programı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürleri Nusret Muçen ve Benan Faydacı ile birlikte çok sayıda okul müdürüyle öğretmen izledi.

AYM Üyesi Kenan Yaşar’ın şiirin eğitimdeki rolünü, öğrencilerin gelişimine katkıları ve öğretmenlerin bu alandaki deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik önemli noktalara değindiği etkinlik katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Öğretmenler, şiirin eğitimde kullanılmasının öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, hayal güçlerini zenginleştirme ve duygusal zekalarını artırma gibi birçok faydasını vurguladı.

Toplantının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Yaşar'a günün anısına plaket takdim etti.

Editör: SELDA FINDIK