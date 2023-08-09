Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sungurlu’da 1966 yılında doğan, ilk, orta ve lise tahsilini bu ilçede yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Yüksekokulu’ndan 1988’de mezun olan Keyvanoğlu, Hakkâri-Yüksekova, Şırnak- Beytüşşebap, Muş- Malazgirt, Çorum-Bogazkale, Alaca ve Sungurlu'da değişik yerlerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Son olarak Sungurlu Mehmetçik İlkokulu -Ortaokulu Müdürlüğü görevini yapan Keyvanoğlu Valilik kararnamesi ile Sungurlu HEM Müdürlüğü görevine atandı. Ayhan Keyvanoğlu evli ve 3 çocuk babası.