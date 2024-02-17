İYİ Parti Alaca Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığını kazanması halinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçireceklerini bildirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına sabah kahvaltısı, dershane eğitimi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için destek sözü verdi.

Emel Ayduğan, kimsesi olmayan ve tek başına yaşamak zorunda kalan yaşlılar için de barınma mekanları oluşturacaklarını bildirdi.

“ÇOCUKLAR KAHVALTIDAN MAHRUM KALMAMALIDIR”

İYİ Parti Alaca Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan, ilçeyi aydınlık bir geleceğe kavuşturmak, geliştirmek, kalkındırmak ve temel sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı projelerini açıklamaya devam ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtı huzurunda bir projesini daha açıklayan Ayduğan, sabah kahvaltısının okul çağındaki çocuklar için çok önemli olduğunu, ancak zorlaşan ekonomik koşullar içerisinde birçok ailenin çocuklarına kahvaltı dahi yaptırabilecek imkandan uzak olduğunu dile getirerek, “Kahvaltı yapan çocuklar okulda daha başarılı olur, bilgileri daha iyi kavrar. Onların kahvaltısını ihmal etmemek gerekir. Belediye başkanlığını kazandığım taktirde Alaca’daki tüm çocuklar için sabah kahvaltısı projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

GENÇLERE ÜNİVERSİTE İÇİN HAZIRLIK DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için LGS, YKS gibi sınav öncesi de gereken desteği vereceklerini bildiren Ayduğan, “üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimiz için etüt merkezleri, derslikler oluşturup, öğretmenlerle de görüşüp, Milli Eğitim ve dershanelerle protokol hazırlayıp öğrencilerimize ücretsiz ders vermelerini sağlayacağız. Gençlerimiz arzu ettikleri en güzel yerleri kazanıp hayata daha iyi hazırlanmalıdır. Bunun için gereken altyapıyı oluşturup, ailelerimize destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

KİMSESİZLER İLE YAŞLIYA HUZUREVİ

Ulu çınarlarımız, geçmişin mimarları, hayat tecrübeleriyle bizlere her alanda örnek olan yaşlıların da rahat ve huzurlu bir ortamda barınmasının büyük önem taşıdığına değinen Ayduğan, “Kimsesi olmayan, maddi durumu elverişsiz olan, kendi başının çaresine bakamayacak durumda olan tüm yaşlılarımız için de barınma ve rehabilitasyon merkezleri oluşturacağız. Yaşlılarımız doktor kontrolünde, hemşirelerin de bulunduğu ortamlarda rahatça barınabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin yoksula, öğrenciye, gençlere, kadınlara, yaşlılara sahip çıkmayı gerektirdiğini vurgulayan Ayduğan, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçireceklerini söyledi.

Emel Ayduğan, Alaca’yı kalkındırmak, geleceğe hazırlamak, sorunlarını çözmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini açıkladı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ