Halkın kararına saygı duyduğunu ve Belediye Başkanı seçilen Şerif Arslan’a başarılar dilediğini ifade eden Ayduğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek göstererek ülkenin ve halkın geleceği için çaba göstermek gerektiğinin altını çizdi.

Emel Ayduğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Alaca halkı: Benim ne sağım vardır, ne de solum. Benim sadece ülkem ve halkım vardır. Ben bu şekilde hissettiğim için İYİ Parti’de yer aldım. Ama görüyorum ki ya sağcı olmalıyım ya solcu. Ben ikisi de değilim. Merak ediyorum; Atam sağcı mıydı, solcu muydu? Hiçbirisi değildi diye düşünüyorum. Atatürk’ün siyasi çizgisi O’nun ilke ve inkılaplarında var, onlarda sağ ve sol esintisi olmadığına göre sağcı ya da solcu diyemeyiz. Atatürk tamamen ulusalcı, milliyetçi ve tam bağımsızlığı destekleyen özgürlükçü bir karakterdi.

O’nun sadece ülkesi ve halkı vardı ve bu yüzden çok çalıştı, dinlenmedi, yorulmadı. Ülkemizi daha çağdaş, daha modern hale sokmak için uğraştı ve yaptı. Ben de onun izinden yürüyerek ülkemi onun taşıdığı yerlere taşımak için çok çalışmak istedim ve bu yüzden Alaca İYİ Parti Belediye Başkan Adayı oldum.

Yapılabilirliği olan projelerimi elimden geldiğince anlattım. Bunları isteyip istememek size bağlıydı, siz istemediniz. Sizin istememeniz benim kabulümdür. Umuyorum her şey sizin istediğiniz gibi olur. Alaca’daki tüm belediye başkan adayları ile birlikte saygı çerçevesinde çalışarak projelerimizi anlattık. Seçilen sayın Şerif Arslan oldu, tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”

(Haber Merkezi)

Editör: KEMAL YOLYAPAR