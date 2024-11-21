TBMM’deki görüşmelerde alınacak kararla memur ve emekli maaşlarının kesinleşeceğini hatırlatan Selim Aydın, 2025 yılı kamu alacaklarına uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olduğunu da hatırlatarak; “Bütçe hazırlık sürecine temel teşkil eden Orta Vadeli Program (OVP)’da ise 2025’te TÜFE’nin en iyi ihtimalle %17,5; ekonomik büyümenin ise %4 olacağı tahmin edilmişti. Buna karşın enflasyon farkı hariç tutulduğunda 2025 yılında memur maaşlarına %6+5; kümülatif %11,3 zam yapılması söz konusu. Bu; kamu idaresi, alacaklarına %43,93 zam uygularken ödeyeceği maaşları %11,3 artıracak anlamına gelmektedir” dedi.

Devletin 2025 yılında yüzde 17,5 enflasyon beklentisine karşılık memur ve emekli maaşlarına yüzde 11,3 zam öngörülmesinin kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücünün düşeceğinin resmi olarak ilanı anlamına geldiğini de belirten Aydın; “2025’te GSYİH büyümesinin %4 olacağı öngörüldüğünden, maaş zamlarının hedeflenen enflasyonun bile altında kalması nedeniyle eriyecek maaşlar da hesaba katıldığında önümüzdeki yıl gelir dağılımında dengenin daha da bozulacağı, zenginin geliri artarken yoksulun reel kazancının düşeceği görülmektedir. 2025 yılı içinde elde edilecek kamu gelirleri ile yapılacak harcamaların belirleneceği bütçe görüşmelerinin kamu çalışanı ve emeklilerimiz adına hayal kırıklığına dönüşmemesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için birtakım tedbirler alınması zorunludur” diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu aksaklıkların giderilmesi için memur ve emeklilerin nefes almalarını sağlamak adına şu talepleri dile getirdi: “1-Kamu çalışanlarına, geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi ek zam yapılması, 2- Memur maaş zamlarının OVP’de hedeflenen enflasyonun altında kalmaması için maaş zamlarının en az gerçekleşen enflasyon düzeyine çekilmesi, 3- Gelir dağılımındaki durumun daha da kötüye gitmemesi, gelir gruplarının ülkenin bütçesinden aldıkları payın azalmaması için OVP’de hedeflenen %4 büyüme oranının emekli ve çalışan maaşlarına yansıtılması, 4- Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi için bu artışlara ilave olarak refah payı verilmesi, 5- 2023 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında en geç 2024 yılı sonuna kadar çözüme kavuşturulacağı ifade edilen, Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygulanacağı hususunda taahhütte bulunduğu, birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi hususunun hayata geçirilmesi, 6- Sosyal adaletin vücut bulması ve dengeli bir vergi sistemi oluşturularak herkesten geliri ile orantılı vergi alınmasının temini için çalışanların gelir vergisi oranlarının %15’te sabitlenmesi, 7- Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, çalışma ve emeklilik hayatında dengenin sağlanması ve emekli kamu görevlilerinin durumlarının düzeltilmesi için ilave ek ödeme başta olmak üzere tüm ödemelerin emekli maaşı ve ikramiyesi hesabına dahil edilmesi, 8- Mali, sosyal ve özlük hakları bakımından mağdur durumda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi, 9- Kamuda bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanamayan tek kesim olan memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi”

Selim Aydın beklentilerinin bütçe kanununun gerekli düzenlemeler yapılarak çıkarılması olduğunu sözlerine ekleyerek milletvekillerine çağrıda bulundu.

Editör: Haber Merkezi