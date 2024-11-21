ÖZEL HABER

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye bu sene 600 milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli piyango Online’da satışa sunulurken bilet fiyatları ise çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL olarak belirlendi.

Çorum Haber ekibi olarak Çorumlu vatandaşlara “Büyük İkramiye 600 Milyon TL size çıksa ne yapardınız?” diye sorduk.

Vatandaşların çoğu ev araba alma hayali kurarken, bazıları ise 600 Milyon TL’yi ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşacaklarını ifade etti.

Kimisi ‘Dünyayı gezerdim’ cevabını verirken, bazılarının hayali ise çocuklarına iyi bir gelecek bırakmak oldu.

‘Bana çıkmaz’ deyip umutsuz olanlar da vardı, Milli Piyango’nun hileli olduğunu düşünenler de…