Çorum’da bugün açılması planlanan Kırkdilim Tünelleri’nin açılış programı ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararı kamuoyunda tartışma yaratırken, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er’den dikkat çeken bir tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Er, açılışın ertelenmesini eleştirerek, “Ne olacak şimdi, Kırkdilim tünel açılışı Sayın Bakan’ın işi çıktı ileri bir tarihe ertelendi. Tünel bittiyse açın o zaman, kurdele kesmeyince araçlar geçemiyor mu?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla, yapımı tamamlanan 25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ile Kırkdilim Tünelleri’nin açılışının bugün saat 14.00’te gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Açılış programının neden ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR