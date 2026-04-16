İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü tarafından Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 200 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılıyor. Program kapsamında katılımcılar; engelli, yaşlı ve hasta bakım hizmetleri ile çocuk bakımına yönelik çalışmaların yanı sıra kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak.

8 ay sürecek programın 27 Nisan’da başlayıp 31 Aralık’ta sona ereceği bildirildi. İlk 4 hafta haftada 5 gün olarak uygulanacak program, sonraki süreçte haftada en fazla 3 gün devam edecek. Çalışma günleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Dün başlayan başvurular 20 Nisan’a kadar alınacak. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekilişi ise 22 Nisan saat 09.30’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında katılımcılara çalıştıkları her gün için günlük net 1375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular, ALO 170 hattı ve İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden, “İşgücü Uyum Programı (İUP)” bölümünden 18857 program numarası ile yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların kayıtları sistem tarafından kabul edilse dahi sonradan iptal edilecek.

Programdan yararlanmak isteyen adayların İŞKUR’a kayıtlı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, emekli olmaması ve son bir ayda sigortalı çalışmamış olması gibi çeşitli şartları sağlaması gerekiyor.Program kapsamında en fazla 140 fiili gün çalışma hakkı bulunurken, daha önce bu süreyi dolduran adayların programa katılamayacağı belirtildi.Kontenjan dağılımına göre Çorum Merkez’de 140, Osmancık’ta 50, Alaca ve İskilip’te 4’er, Sungurlu’da ise 2 kişi programa dahil edilecek.