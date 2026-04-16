Bu yıl 50’ncisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Boğazköy Müzesi’nde açılış töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, Çorum’un turizm potansiyeli ve kültürel mirası ön plana çıkarıldı.

Törende konuşan Vali Ali Çalgan, Çorum’un sanayi ve tarım alanındaki güçlü yapısının yanı sıra turizmde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Hititlerden Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişiyle kentin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu ifade eden Çalgan, bu mirasın büyük bir değer sunduğunu dile getirdi.

Vali Çalgan ayrıca, Turizm Haftası ile birlikte Hattuşa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 40’ıncı yılının da gururla kutlandığını vurguladı.



Turizmin yalnızca ekonomik katkı sağlayan bir sektör olmadığını kaydeden Çalgan, aynı zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir kültür köprüsü olduğuna dikkat çekti. Bu anlayış doğrultusunda, tüm paydaşlarla birlikte Çorum’un eşsiz mirasının korunması, geliştirilmesi ve ulusal ile uluslararası alanda tanıtılması çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kültür ve tarih yolculuğuna çıkmak isteyen herkesi Çorum’a davet eden Çalgan, kentin kadim medeniyetlerini, zengin kültürünü ve doğal güzelliklerini yakından tanıma çağrısında bulundu.

Çeşitli açılış ve etkinliklerin gerçekleştirildiği programın, ilçe, il ve ülke turizmine katkı sağlaması temennisinde bulunan Çalgan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile çok sayıda davetli katıldı.