Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, son günlerde okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklamada bulunarak, eğitim kurumlarında güvenliğin acilen artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde peş peşe gelen üzücü olayların tüm toplumu derinden sarstığını belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların okullardaki güvenlik zafiyetini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini ileten Milletvekili Tahtasız, çocukların ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının devletin en temel sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çorum Milletvekili Tahtasız, açıklamasında eğitimde güvenliğin siyaset üstü bir konu olduğuna dikkat çekerek, okulların güvenli, temiz ve sağlıklı ortamlar olması gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Tahtasız, okullarda güvenliğin sağlanması için derhal adım atılması gerektiğini belirterek, güvenlik görevlisi görevlendirilmesi, giriş-çıkış kontrollerinin eksiksiz yapılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ve okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca acil kriz planlarının hazırlanmasının önemine değinen Tahtasız, yeni acıların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

