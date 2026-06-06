Dr. Ceren Deniz, İstanbul kökenli bir sosyal antropolog. ODTÜ ‘Sosyoloji’ lisans, Boğaziçi Üniversitesi ‘Modern Türkiye Tarihi’ yüksek lisans, Almanya’da Martin Luther Üniversitesi ‘Sosyal Antropoloji’ doktora mezunu. Almanya’da yaşıyor.

Çorum’un sanayileşmesini, tarihsel süreç içinde ve muhafazakâr-seküler yaklaşımlar çerçevesinde ele alan Dr. Ceren Deniz, Çorum’daki çeşitli işyerlerinde uzun araştırmalar yaptı. Sonuçta, kentin kalkınma hikayesini İngilizce yazdığı bir kitapta topladı.

Gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları ve kitabı hakkında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi veren Dr. Ceren Deniz, Çorum’un sanayileşme sürecini gözlemleyebilmek için 2015-16 yıllarında bazı işletmelerde fiilen de çalıştığını anlattı.