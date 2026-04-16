Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu; “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılanan Murat Kırcı’nın duruşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Av. Zorlu, YRP Çorum Teşkilatı adına duruşmaya katılım sağladıklarını belirtti.

Muhammed Emin Zorlu, yargılama sürecinde birlikte çalışma imkânı buldukları Av. Rumi Bekiroğlu’na teşekkür ederek, sürecin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamada, Türk Ceza Kanunu m. 217/A kapsamında düzenlenen suç tipinin, yürürlüğe girdiği günden bu yana özellikle ifade özgürlüğü açısından kamuoyunda tartışmalara neden olduğu ifade edildi. Düzenlemenin muğlak ve yoruma açık yönleri bulunduğunu belirten Zorlu, bu durumun eleştirel düşüncenin sınırlandırılabileceği yönünde endişelere yol açtığını vurguladı.

Gerçekleştirilen yargılamanın, söz konusu düzenlemenin uygulamadaki etkilerini göstermesi bakımından dikkat çekici olduğunu belirten YRP Merkez İlçe Başkanı Zorlu, ifade özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlattı.

Bireylerin düşüncelerini açıklarken tereddüt yaşamalarına neden olabilecek düzenlemelerin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade ederek yargılama sonucunda Murat Kırcı hakkında beraat kararı verildiğini aktaran Zorlu, bu kararın kamuoyundaki kaygıları kısmen giderdiğini söyledi.

Zorlu, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ifade özgürlüğünü daraltmayacak bir düzenleme yapılması temennisinde bulundu. YRP olarak, ifade hürriyeti kapsamında kalan sözleri nedeniyle mağduriyet yaşayan Murat Kırcı’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Zorlu, savunma makamında görev alan tüm hukukçulara teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ