Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okullardaki saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. YRP İl Başkanı Kuşcu, özellikle Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının toplumda derin üzüntü yarattığını belirtti.

Açıklamasında, saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet dileyen Nuri Kuşcu, yaralananlara acil şifalar temennisinde bulunarak, kederli ailelere, eğitim camiasına ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Söz konusu saldırıyı “menfur” olarak nitelendiren Nuri Kuşcu, masum öğrencileri ve eğitim çalışanlarını hedef alan şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, açıklamasında toplumsal şiddetin nedenlerine de dikkat çekerek, şiddeti özendiren bazı televizyon dizileri, kontrolsüz dijital oyunlar ve bireylerin silaha kolay erişiminin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bu alanlarda gerekli düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz kalabileceğine işaret eden Kuşcu, okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

Kuşcu açıklamasının sonunda bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması ve kalıcı önlemlerin hızla uygulanmasının şart olduğunu dile getirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR