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Edinilen bilgiye göre, Çetin Kaya yönetimindeki 19 LP 102 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör ile kabin arasına sıkışan Deniz Kaya (19) yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.