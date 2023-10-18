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Alaca Belediyesi, 39 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerin hasadını gerçekleştirdi. Hasattan elde edilecek olan yağlar aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Geçtiğimiz dönem Alaca’nın Boğaziçi Köyü’nde Belediye’nin boş duran 39 dönümlük arazisine yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirilmişti. Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, ayçiçeği hasadının yapıldığı araziye giderek açıklamalarda bulundu.



“YAĞ OLARAK

DAĞITILACAK”

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, yapılan bu hasadın sonunda ihtiyaç sahiplerine aşevi aracılığı ile ayçiçek yağı dağıtacaklarını ifade etti. Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Alaca Belediyesi’ne ait 39 dönümlük araziyi bu yıl değerlendirdik. Yıllardır boş duran araziye aşevinde kullanılmak üzere yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirmiştik.

Boğaziçi Köyü mevkiinde bulunan 39 dönümlük araziye ürün ekimimizi yapmıştık. Bu ürünlerimizin hasadını gerçekleştirerek satışını yaptık. Yapılan bu hizmet aşevinde aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”