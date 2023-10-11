Tahmini Okuma Süresi: dakika

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin arasındaki çatışma sonrası Tamar gaz sahasındaki üretimin durdurulması ve Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector boru hattının olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatılmasının etkisiyle gün içinde yüzde 12,5 yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat başı fiyatı dün 43,9 avrodan kapanmıştı. Bugün megavatsaat başı 44,6 avro seviyesinden açılan fiyatlar, gün içinde 49,7 avroya kadar yükseldi.

Fiyatlar günü, dünkü kapanışa göre yüzde 12,5 yükselişle 49,4 avrodan kapattı. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 28 Ağustos'tan beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bölgedeki çatışmaların genişlemesi ve arz güvenliğine yönelik belirsizliklerin artmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışını sürdürdü.