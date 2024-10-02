Çorum Özel Ada Koleji ve Gençlik ve İl Spor Müdürlüğümüz işbirliğince kutlanan Avrupa Spor Haftası bu yıl Ada Koleji Öğrencileriyle etkinliklerini gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AB Başkanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası “Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri” temasıyla Türkiye’nin 81 ilinde eşzamanlı olarak uygulanıyor.

Ada Koleji Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler gün boyu farklı branşlarda turnuvalara yaparak spor dolu bir gün geçirdi.