Çorum'un tanınmış simalarından Kuşadası'nda yaşayan Avni Göktepe ile İnşaat Mühendisi Sami Göktepe'nin anneleri Semiha Göktepe (93) bugün saat 16.00 sıralarında, bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde hayata veda etti.

Merhum Recep Göktepe'nin eşi, Emekli Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Avni Göktepe, TSO eski Başkan Vekili, İnşaat Mühendisi Sami Göktepe, Selma ve Hülya Göktepe'nin anneleri, Elektrikçiler Odası eski Başkanı Hikmet Göktepe'nin kayınvalidesi olan Semiha Göktepe'nin cenazesi, yarın Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Semiha Göktepe hasta yatağında evlatları ile...

