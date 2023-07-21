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İki gün ve 16 saat süren eğitimde 7 akademik personele eğitim verildi. Köksal Durmuş tarafından verilen eğitimde, personele “Temel İlkyardım Eğitimi' kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri” anlatıldı.