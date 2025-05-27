Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun adını taşıyan ve Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin katkılarıyla hayata geçirilen kütüphane, modern yapısı ve zengin kitap koleksiyonuyla öğrencilere bilgi dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Kütüphanenin açılışına; Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve köy halkı katıldı.

Törende konuşan okul müdürü Fikret Gündoğdu, “Bu anlamlı katkı, öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor” dedi.



FEN BİLİMLERİ İÇİN MODERN BİR LABORATUVAR

Aysın−Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından donatılan Fen Bilimleri Laboratuvarı, öğrencilerin deneysel öğrenme sürecine katkı sunacak şekilde tasarlandı. Laboratuvarda yer alan çağdaş ekipmanlar sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulacak.

KAHEV'TEN ZEKÂYA YATIRIM

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) desteğiyle açılan Zekâ Oyunları Sınıfı, stratejik düşünme, dikkat geliştirme ve problem çözme becerilerini destekleyen çeşitli oyunlarla donatıldı. Satrançtan mangalaya, dikkat kartlarından Q-bitz'e kadar birçok oyun öğrencilerin hizmetine sunuldu.



BRİDGE TO TURKEY FUND’DAN ULUSLARARASI DESTEK

ABD merkezli yardım kuruluşu Bridge to Turkey Fund (BTF), gönderdiği kitaplar, zekâ oyunları ve matematik setleriyle öğrencilere hem akademik hem de zihinsel gelişim açısından destek sağladı. Öğrenciler materyallere büyük ilgi gösterirken, bu bağışların sınıf içi eğitime olumlu katkı sunduğu belirtildi.

BİLİŞİM SINIFINA TEKNOLOJİ DESTEĞİ

PTT Genel Müdürlüğü ve ING Bank tarafından sağlanan bilgisayarlar sayesinde okula modern bir bilişim sınıfı kazandırıldı. Yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla donatılan sınıf, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Okul Müdürü Gündoğdu, açılışta yaptığı konuşmada, “Günümüz dünyasında teknolojiye erişim, eğitimde fırsat eşitliği açısından hayati önemde. Bu destekler, çocuklarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca okul kütüphanesine kitap bağışında bulunan Türkiye İş Bankası, Türkiye Diyanet Vakfı ve çeşitli yayınevlerine teşekkür edildi.