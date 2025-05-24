Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, buğday üretiminde kalite kaybı ve verim düşüşüne yol açan Süne (Eurygaster spp.) zararlısına karşı çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Tarla tarama çalışmaları kapsamında ilk olarak “akbaşak kıymetlendirme” süreci tamamlandı. Ardından, çevre dostu bir mücadele yöntemi olan yumurta parazitoiti surveyleri ile biyolojik mücadele başlatıldı.

Yetkililer, kimyasal kullanımını azaltarak doğaya zarar vermeden zararlılarla mücadele ettiklerini vurgularken, bu çalışmalarla dane kayıplarının önlenmesi, buğdayın ekmeklik ve makarnalık kalitesinin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

“Sağlıklı üretim, güvenli gıda için hep birlikte çalışıyoruz” mesajıyla sahadaki çalışmalarına devam eden ekipler, üreticilerin de bilinçli ve duyarlı olmasının önemine dikkat çekti.

Editör: Haber Merkezi