Belediye Başkanı Dere, ziyarette Sungurlu MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal ile bir süre görüştü. Daha sonra okulu gezen ve öğrencilerle bir araya gelen Dere, Sungurlu'yla ilgili beklentilerini dinledi.

Muhsin Dere, “Sungurlu MYO'muzun talep ve beklentilerini konuştuk, şehrimizde eğitim gören öğrencilerimizden Sungurlu'muzla ilgili beklentilerini dinledik. Allah'ın izniyle Sungurlu MYO'muzun; OSB yatırımlarının doğuracağı teknik eleman ihtiyacını karşılan bölümlerin açıldığı ve eğitim alanı açısından daha kapsamlı bir okul olması için Belediye olarak üzerimize düşen her neyse yapacağımızı bildiriyorum. Nazik misafirperverlikleri için Sungurlu MYO Müdürümüz Sn. Özlem Bal'a, kıymetli mesai arkadaşlarına ve öğrenci kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi