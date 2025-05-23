Sungurlu’da yaşayan SMA Tip 1 hastası Ege bebeğin yurtdışında yapılması gereken gen tedavisi için başlatılan kampanyaya destekler artarak sürüyor. Son olarak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kermesle, Ege bebek için yardım eli uzatıldı. Kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecekler, tatlılar, el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Kermesten elde edilecek tüm gelirin Ege bebeğin tedavi masraflarına aktarılacağı bildirildi.

Sungurlulu vatandaşlar ve esnaflar, sabah saatlerinden itibaren meydanı doldurarak kampanyaya destek verdi. Kermese çevre köylerden de katılım olduğu gözlemlenirken, aile ve gönüllüler, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi