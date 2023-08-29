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Büyük Zafer’in 101’inci yıldönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımızı dile getirerek milletin bayramını tebrik eden Milletvekili Kaya, yayınladığı mesajda “Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir” diye konuştu.

30 Ağustos’un esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında milletimizin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olduğunu söyleyen Milletvekili Kaya: “Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi.

“15 Temmuz gecesi yaşananlar Büyük Taarruz’a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir” diyen Oğuzhan Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Artan üretimi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşındayız. 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olarak tarih sayfalarına geçecektir”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ederek tüm şehit ve gazilere rahmet diledi.